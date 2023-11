Fedele: “Il Napoli continua a non convincermi, il suo vero campionato inizia il 25 novembre”

Il dirigente Enrico Fedele è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, su OttoChannel

Il dirigente Enrico Fedele è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, su OttoChannel: “Il buono del derby è solo il risultato. Nel primo tempo il Napoli ha giocato quasi ai livelli dello scorso anno, anche se solo per 20’ circa. La squadra di Garcia, in assoluto, continua a non convincermi, mi ha deluso nel secondo tempo, non è possibile che sino all'82', quando poi ha segnato Elmas, la squadra ha rischiato di non vincere una partita che era impossibile pareggiarla. Non riesco in tal senso a capire la sostituzione di Kvaratskhelia, per un motivo molto semplice: Mazzocchi, che lo marcava, era stato ammonito e non riusciva a tenerlo.

Perché cambiarlo? Sento dire che invece il tecnico avrebbe indovinato il cambio perchè poi Elmas ha segnato, ma per favore! Il macedone poteva entrare comunque, ma non al posto del georgiano! Il campionato del Napoli, in ogni caso, inizia il 25 novembre, quando si giocherà contro l’Atalanta e poi, di seguito, contro Inter e Juventus: in quel caso capiremo la reale ambizione, per ora gli azzurri hanno battuto squadre chiaramente più scarse. Per questo, per favore, anche se il Napoli dovesse vincere contro Union e Empoli, non facciamo già santi chi non è ancora nemmeno beato, aspettiamo il calendario. In questo momento è giusto dire che il risultato è quello che conta, per ora va bene ma non potrà andare sempre bene poi. il nostro campionato inizia il 25 novembre, quando affronteremo in serie Atalanta, Inter e Juventus.

Raspadori è un attaccante e questo lo sapevamo già, qualcuno che lo vede come ala destra va rinchiuso… E’ un misto di Schwoch, Rossi e Schillaci, pur non avendo la fisicità attacca lo spazio, arriva prima degli altri e soprattutto è letale negli ultimi 10 metri, sente la porta come pochi. Quando tornerà Osimhen non si potrà fare a meno di Victor, ma in ogni caso il nigeriano toglie spazio a Jack”.