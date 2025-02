Fedele: “Il Napoli ha il 90% di possibilità di vincere lo scudetto”

Enrico Fedele, storico operatore di mercato, ai microfoni di Televomero ha commentato il momento che sta vivendo il Napoli: "Prima della gara contro il Como avevo detto che il Napoli aveva l'80% di possibilità di vincere lo scudetto.

Ora per me il Napoli ha il 90% di possibilità di vincere lo scudetto. La mia non è una provocazione e sai perché? Con l'Inter sarà la partita della vita, dopo non ci saranno più alternative, sarà l'unica partita che ti permette di riabilitarti”.

