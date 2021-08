Fedele: "Il Napoli ha preso un ragazzo fortissimo, l'ho detto anche a Giuntoli"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Lotta per i primi posti? Ho fiducia nell'Atalanta. Il Napoli non aveva un terzino sinistro l'anno scorso e non ce l'ha nemmeno quest'anno: lì c'è un buco. Il Napoli non ha centrato la Champions per un'inezia, ma ha la squadra per disputarla. Con un anno di esperienza in più, può fare bene. Per completare la rosa, però, servono un esterno e un centrocampista. Sulla fascia una soluzione la trovi, serve soprattutto un centrocampista, e poi si punterà su Zanoli. Mi piace molto e l'ho detto anche a Cristiano Giuntoli: ha preso un ragazzo fortissimo, dotato di un grande passo.

Juan Jesus? Il brasiliano è un mancino, serviva un difensore come lui"