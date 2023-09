Fedele: "Il Napoli non si è rinforzato, ma è ancora la squadra più forte di tutti"

L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Tmw Radio per commentare il calciomercato delle squadre italiane

L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Tmw Radio per commentare il calciomercato delle squadre italiane: "Il Napoli non è più forte dello scorso anno ma è ancora la più forte di tutti. Manca il dopo Kim, un difensore di sicuro affidamento, avrebbe potuto prendere un centrocampista centrale tipo Amrabat. È andata a caccia di giocatori in cui era già coperta. Adesso si ritrova a far giocare Raspadori esterno, quando invece dovrebbe fare la punta. Lindstrop mi ricorda un po' Laudrup della Juventus.

L'Inter ha perso fisicità ed esperienza, se non segna Lautaro adesso chi segna? Il Napoli ha più varietà tra i marcatori. La Juventus a me non piace, manca un conquistatore in mezzo al campo. La Roma ha preso peso con Lukaku, ma deve lottare molto. La Lazio dipende dal suo allenatore, ha bisogno di tanti mesi, ma il campionato quando deve cominciare a novembre? Gli manca il pilastro e soprattutto davanti non penso possa fare sempre e solo gol Immobile. L'Atalanta è come l'albero di Natale, ha fatto un buon mercato, si accende ma quando dovrebbe rimanere accesa si spegne".