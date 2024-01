Fedele: “Il problema del Napoli è ADL! Vada 6 mesi ad Hollywood e si affidi a Maldini”

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Il problema del Napoli è uno solo: il presidente! Deve andare sei mesi ad Hollywood con l’impegno che non può tornare. L’anno scorso non ha parlato per sei mesi, ora devi mettersi da parte e dare la responsabilità gestionale a uno come Maldini. Mi affiderei a lui”.