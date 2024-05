Fedele jr: "ADL ha mancato di rispetto alla Juventus andando a prendere Manna"

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quella di lunedì è una partita importante per l’Udinese che deve salvarsi. Non mi piace tanto vedere un’immagine della famiglia Cannavaro contro il Napoli perchè è impossibile, ma preferisco pensare ad una famiglia che darà del filo da torcere agli azzurri. Io la partita la vedrò proprio ad Udine. Mio padre non la vedrà, ma io sì perché sono contento di vedere Fabio e Paolo in panchina.

De Laurentiis? Ha mancato di rispetto ai dipendenti andando a prendere Manna che è sotto contratto con la Juventus. La Juve sbagliò con Giuntoli, ma ciò non vuol dire che si debba rispondere sbagliando”.