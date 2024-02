Fedele jr: "Champions? Obiettivo del presidente, il Napoli in Europa League può vincerla"

Lindstrom mi sembra un calciatore ritrovato, ci sono Ngonge e Traorè: sono arrivati, facciamoli giocare.

TuttoNapoli.net

Gaetano Fedele, noto agente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Negli ultimi confronti con il Milan il Napoli ha sempre subito gol allo stesso modo, non si può lasciare campo a giocatori che vanno a mille all'ora, ovvio che loro ti mettano in difficoltà, è una questione di applicazione. Il Napoli ha giocato con la Fiorentina in maniera accorta e ha fatto tre gol: voglio dire che a Milano avrei messo un centrocampista in meno, facendo il 3-4-3. Nonostante tutto nel secondo tempo il Milan non ha fatto praticamente nulla. Inoltre se si utilizzassero forze più fresche, forse si potrebbe ottenere qualche risultato.

Lindstrom mi sembra un calciatore ritrovato, ci sono Ngonge e Traorè: sono arrivati, facciamoli giocare. Se poi Osimhen torna come l'anno scorso, andiamolo a prendere a piedi, altrimenti sarà durissima e rischia di diventare da idolo a delusione dei napoletani, che si sentono un po' sfruttati da lui. Inutile dire che ora, bisogna fare nove punti nelle prossime tre partite, per poi gestire le partitissime con Inter e Juve, ma quella determinante sarà con l'Atalanta. Bisogna inoltre tifare Napoli e le italiane, da questa situazione se ne potrà trarre un vantaggio. Andare in Champions è un obiettivo più del presidente, il Napoli potrebbe anche andare in Europa League e vincerla. Conte? Un grandissimo gestore, il Napoli però quando ha cercato questi allenatori non ha mai avuto fortuna ed inoltre Conte potrebbe avere delle incompatibilità sul modo di fare calcio della società azzurra".