Fedele jr contro ADL: “E’ una vergogna, ci prende in giro ogni volta che apre bocca!”

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il procuratore Gaetano Fedele: "Il rischio di gestire così anche l’anno prossimo? Io avrei paura. Kvaratskhelia sarà il prossimo problema del Napoli, lo dissi tempo fa e lo ribadisco altre mille volte. Ha ragione il ragazzo!

Perché nessuno gli chiede del perché invece ha fatto il contratto ad Osimhen? A chi prendi in giro! Devi smetterla! Il calcio è così. Lui doveva dire io riparto da Kvara. Poi dice che non segna, allora glielo facevi il contratto, hai perso più di 100mln senza i gol. Discorso pericoloso? E’ una componente psicologica, mica lo fa di proposito.

Allenatore? Forse, ma forse, può prendere Pioli. Poi ha fatto quel caos contro la Juve, peggio del peggior tifoso anti-Juve, e prende Manna. Mi dà fastidio, prende in giro i napoletani, è diventata una vergogna. E’ vergognoso come tratta i napoletani, io da napoletano mi sento preso in giro ogni volta che apre la bocca. Io mi arrabbio, è vergognoso contro di noi!”.