Fedele jr: "Kvara? Non rinnovandogli il contratto il Napoli è diventato ricattabile"

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli è intervenuto sul mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Al di là dell’articolo 17, che è stato molto discusso nelle sue interpretazioni, ma queste leggi esistono da tanto tempo e le società sanno a che cosa vanno incontro. Il più grande errore per me è stato non rinnovare subito Kvaratskhelia. Il Napoli si è voluto far ricattare così, perché se non rinnovi hai voglia a voler far rispettare i contratti ma il calcio è cambiato. Perché con Di Lorenzo si è risolto subito? Evidentemente lì le strategie sono state vincenti.

Che Kvaratskhelia volesse andare via lo sapevamo da un anno, quindi evidentemente non è che fosse una sorpresa. Col georgiano sono arrivati in ritardo, e a quel punto devi scendere a compromessi. Quando si va bene purtroppo è normale che si vada a ritoccare il contratto dei calciatori. Ma dovevi cautelarti prendendo in anticipo qualche calciatore, perché il mercato di gennaio è un mercato difficile e di certo non puoi strapagare i calciatori. E soprattutto non puoi prendere calciatori che guadagnano più degli altri per non modificare le dinamiche di spogliatoio. La chiarezza di Manna in conferenza stampa c’è stata, ho apprezzato il riconoscere anche i propri errori. Sicuramente lui è giovane e quindi magari paga un po’ di inesperienza, e magari anche di rapporti e strategie, ma per il prossimo mercato ovviamente ci sarà la possibilità di imparare dai propri errori”.