Fedele: "Lo scudetto arriverà a Pasqua! Osimhen oppure Higuain? C'è una grande differenza"

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel: "Il Napoli ha già vinto il campionato e penso che la matematica ci sarà a Pasqua. In Champions sono curioso di vedere gli azzurri come si comportano: rispetto alla gara con il Sassuolo a Francoforte bisogna concedere di meno, perché in Champions il livello sale.