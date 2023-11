Fedele: “Mazzarri non giocherà alla Spalletti, farà come Allegri quando passò alla Juve”

"Ho etichettato Mazzarri come il medico di famiglia, quello che infonde fiducia".

TuttoNapoli.net

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Ho etichettato Mazzarri come il medico di famiglia, quello che infonde fiducia. Pur non essendo uno specialista del settore o un luminare ti dà la tranquillità e la forza di reagire, quella che deve avere il Napoli. Noto che la gente parla di Cavani e Lavezzi, ma il passato è il passato. Adesso più che al futuro dobbiamo guardare al presente, perché un buon presente ti fa un ottimo futuro.

Mazzarri dice che giocherà come Spalletti? Non gli credo, penso che partirà un po’ come fece Allegri quando passò alla Juve. Al Milan giocava a quattro e trovò alla Juve la squadra di Conte che giocava a tre, dopo 3-4 partite cambiò. Bisogna vedere anche una cosa, che i giocatori del Napoli possono giocare a tre e a quattro anche se c’è qualche sacrificio. Il problema importante, che abbiamo visto anche ieri sera, è Raspadori. Gli stessi giornali che dicevano che era un esterno ora dicono che è una prima punta, è indiscutibile che sia un giocatore che attacca la profondità e detta il passaggio. Quindi quando ci sarà Osimhen a pieno regime, bisognerà trovare una soluzione, magari anche a partita in corso. Bisogna sfruttare i giocatori per le loro caratteristiche mettendo da parte quell’ostracismo e l’essere testardo nell’usare un solo modulo. Sono i calciatori che risolvono le partite e oggi non hanno più alibi. Non me la prendo solo con Garcia, ma anche con alcuni giocatori che non sembrano più affamati”.