Fedele: "Mi aveva impressionato Cajuste. Umiliazione dovuta ai titolari, evito di commentare!"

In un fondo sul quotidiano Il Roma, l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha commentato il duro ko in casa col Frosinone in Coppa Italia. Di seguito alcuni stralci: "Incredibile, Mazzarri nella ripresa manda in campo gli assi da novanta per sbloccare il risultato di parità e il Frosinone con un devastante uno-due-tre-quattro spedisce il Napoli fuori dalla Coppa Italia. Succede nel calcio, ma gli azzurri hanno fatto poco o nulla per avere la meglio sugli avversari, che, in verità, sono apparsi più squadra, più compatti, più aggressivi e soprattutto più incisivi.

L’unico che mi aveva favorevolmente impressionato è stato Cajuste. Lo svedese ha mostrato discreti numeri tecnici sorretti da un discreto stato di forma: aggressivo, autoritario e buon palleggiatore. Preferisco, per concludere, evitare di esprimermi sulle prestazioni dei “titolari” spediti in campo per far fuori il Frosinone. Sarei molto, ma molto cattivo. A loro va gran parte della umiliante sconfitta. Ma avete visto Di Lorenzo che ha combinato? Bhe, lasciamo stare".