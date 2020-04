Fedele: "Milik e Mertens al passo d'addio. Avrei rinnovato il contratto ad un azzurro"

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live a proposito del mercato azzurro: "Il Napoli ha la caratteristica delle lentezza quando deve fare certi contratti. Nel calcio a volte è importante per la tempestività. Personalmente avrei rinnovato il contratto a Callejon che adesso è in scadenza. In cinque anni non è stato trovato un sostituto. Credo che l’emergenza coronavirus possa accelerare la riforma anche per quanto riguarda la Lega Pro. Andremo incontro ad una serie C professionistica fatta di 18-20 squadre che possano dare garanzie concrete e finanziare, poi ci sarà un semi-professionismo, quella che una volta era la C2.

Milik e Mertens? Milik se ne vuole andare e sa di avere una grande arma in mano, è in scadenza di contratto nel 2021. Il Napoli avrebbe dovuto risolvere prima la questione. Mertens ha il 10% di possibilità di rimanere”.