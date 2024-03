Fedele: “Napoli in ripresa, ma la Juve non meritava di perdere”

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte: “Contro il Torino punterei sui titolari, perché non è il momento di fare rotazioni, a me peraltro non piace proprio il turn over. In campo vanno i migliori, dal momento che servono punti per risalire la classifica, poi eventualmente nella ripresa possono riposare. Juric gioca a uomo, l’anno prossimo non sarà più l'allenatore del Torino, ma ha le stimmate di Gasperini e Gasperini ha quelle di Guidolin: sono tutti tecnici che giocano sull'avversario e sanno trasmettere grande grinta. A sinistra, nel Napoli, potrebbe esserci Mario Rui, che dà qualcosa di più in fase offensiva, sa scalare bene sulla catena e crea dei varchi maggiori per Kvara. Sono fiducioso per domani, non vorrei sbagliarmi, ma sembra che sia girato il vento… I

l Napoli è in ripresa sul piano atletico. Domenica non mi è piaciuto, però ha fatto meglio rispetto alla gara col Sassuolo perché adesso le gambe vanno. Si deve analizzare la qualità espressa, non limitarsi al risultato. La Juventus non meritava di perdere, per quanto espresso. Vedo il Napoli più in salute, e quando stai meglio tutto gira bene. Dal punto di vista tattico, però, Calzona non sta cambiando niente. Stato di forma? Per quello c'è Sinatti.

Ripartenza dal basso? Va tolta da mezzo, è la cosa peggiore. Non serve a niente fare possesso palla tanto per farlo. Il Napoli, se vogliamo dirla tutta, vive ancora nel passato, riporta di continuo alla mente ricordi di ciò che è avvenuto anni fa. Deve guardare avanti. Mi è piaciuto invece molto lo schema sul rigore, mutuato dalla Slovacchia: è merito di Calzona e sicuramente sarà imitato da molti”.