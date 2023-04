Fedele: “Napoli più forte ed ha Osimhen, ma occhio al contropiede…”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Il ritorno di Osimhen è naturalmente molto importante per la gara contro il Milan. Il piglio e la ferocia con cui è entrato contro il Verona sono confortanti. La sua presenza inoltre da’ la possibilità al Napoli di avere anche l’opzione del gioco lungo, il suo movimento sposta la difesa avversaria e questo concede a Kvaratskhelia anche un maggiore spazio. Il georgiano in questo momento non è al 100%, eccede in personalismi, ma il rientro del nigeriano può favorirne il gioco.

Per martedì sono molto fiducioso, ma ho paura del contropiede del Milan, visto che il Napoli lo ha concesso due volte in due gare ai rossoneri e lo stesso ha fatto anche con il Verona. Nella gara di andata, anche se gli azzurri hanno giocato bene all’inizio e con orgoglio alla fine, non mi è piaciuto l’utilizzo di Elmas da attaccante, visto che tale non è: poteva giocare in quel ruolo Lozano, a mio giudizio. Il Napoli martedì può farcela perchè è più forte, solo un furore eccessivo e non una chiara visione di gioco da parte dei giocatori possono spostare l’asse della gara. I

Il Napoli in questo momento senza Osimhen è una squadra meno temibile, ecco perché con Victor ha più chances. Lo stesso dicasi per il Milan senza Leao e Maignan. Per evitare le ripartenze milaniste, spero che Lobotka resti guardingo a protezione della difesa, senza andare troppo in verticale: manca anche Kim, assenza pesante, e quindi occorre giudizio”.