Fedele: “Non credo che con Osimhen in campo il Napoli possa spazzare via il Milan”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”

TuttoNapoli.net

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”: "Quella di domani è una partita ostica. Perché i non esperti direbbero che un gol si può recuperare; in realtà ne devi recuperare due. Perché con la nuova regola devi fare sempre due gol in più per andare ai calci di rigore. Non credo che con Osimhen in campo il Napoli possa spazzare via il Milan, sicuramente ha più possibilità di farlo, rispetto alla partita precedente. Se pensi che nelle ultime 4 partite il Napoli quasi non ha segnato, se non con Di Lorenzo, qualche remora c'è quando non gioca Osimhen. Quando il nigeriano è in campo si aprono orizzonti diversi anche per Kvara che trova meno giocatori da superare visto che Osimhen ne porta via qualcuno in più.

Spalletti non soffre tatticamente Pioli solo che il Napoli con l'allenatore del Milan rischia sempre il contropiede. Per spronare la squadra io non farei discorsi ma metterei un bel cartello nello spogliatoio con la scritta “Oggi possiamo fare la storia”. In campionato il Milan ha sbagliato, secondo me, a schierare quasi tutti panchinari perché non può perdere punti come, invece, può fare il Napoli. Il Milan se non fa punti e se dovesse, come speriamo, perdere domani potrebbe essere fuori dalla coppa. Sicuramente domani Ndombelé sostituirà Anguissa; in difesa giocherà Olivera se in alto a destra sarà schierato Lozano mentre se giocherà Rui in alto a destra ci sarà Politano.