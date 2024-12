Fedele: “Per il Napoli sarà molto più difficile con Genoa e Venezia che con la Fiorentina”

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Le sfide davvero difficili sono le prossime due, con Genoa e Venezia, mentre lo è meno quella con la Fiorentina. Il Genoa è reduce da sei risultati utili, è in uno stato di euforia ed ha un buon centrocampo. In avanti ha solo Pinamonti, un’eterna promessa che però, se indovina la giornata giusta, è capace di fare un po' tutto.

Il Venezia lo seguo spesso, perché sono amico dell'allenatore Di Francesco, e gioca bene ma perde punti sempre negli ultimi minuti: è successo contro la Juventus e non solo... Il Venezia propone gioco, ma non è molto fortunato nelle ultime settimane. La Fiorentina sta là ed è quasi sazia dei risultati che sta avendo: non dovrebbe avere chissà quale avversaria”.