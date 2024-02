Fedele perplesso: "Con difesa a 4 troppi gol subiti di testa. E occhio al calendario"

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele, è intervenuto a Ottochannel nel corso de La Domenica Azzurra

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele, è intervenuto a Ottochannel nel corso de La Domenica Azzurra: “Della gara col Verona mi prendo i tre punti e la prestazione di Kvaratskhelia, giocatore che ha fatto grandi cose. Nel primo tempo Montipò, con una parata straordinaria, gli ha negato il gol. Politano invece non mi è piaciuto, lo stesso Mario Rui non mi ha convinto.

La difesa a quattro prende troppi gol di testa, anche da calciatori non fortissimi nel gioco aereo. Bisogna cambiare. In questo momento l'Atalanta sul piano del gioco è più forte del Napoli, ma agli azzurri manca il calciatore determinante che è Osimhen. Ci prendiamo i tre punti col Verona, ma il Napoli deve migliorare, perché per arrivare quarti servono altre 8 vittorie e ulteriori 8 punti per arrivare a quota 66-67 punti.

A Milano contro i rossoneri il Napoli deve fare una partita accorta, non deve perdere. È chiaro che a San Siro bisogna provare a vincere almeno per non perdere. il Milan non dà garanzie difensive, ma in attacco mi preoccupa nella forza che ha nel gioco aereo. Se il Napoli, dopo il pari con la Lazio, non perde neanche a Milano è positivo. Attenzione, però: dopo questa gara il Napoli ha un calendario affatto facile come sembra. Perchè sfidare in trasferta squadre che lottano per la salvezza sarà complicato”.