Fedele pessimista: “Questo progetto non durerà a lungo, la società farà delle mini rivoluzioni”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre”: “Questo progetto Napoli per me non durerà a lungo perché la società farà delle mini rivoluzioni. Raspadori come Giordano? Per me uno dei più grandi centravanti del calcio italiano è stato Bruno Giordano e oggi, quando senti dire che un giovane è uguale a Giordano mi viene da rispondere che ha lo stesso numero di maglia.

Questo scudetto è grande perché finalmente vedo gioire ragazzi di 12-15 anni che non hanno vissuto quello che hanno vissuto i loro padri e quindi ritorna con più amore e fervore la passione per il Napoli”.