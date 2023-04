Fedele: “Prezzi troppo alti, capisco i tifosi. E invito ADL a parlare di meno, il silenzio è d’oro”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

Però chiedo a Spalletti di trovare soluzioni alternative dal punto di vista tattico: possibile che basti bloccare Lobotka per bloccare la manovra azzurra? Era capitato anche contro la Lazio, qualcosa va studiato. E' un piccolo allarme ma solo in chiave Champions. Ero più ottimista quando dall'urna è uscito il Milan, ora ho meno certezze perchè il Napoli nelle gare secche contro le squadre forti non sempre gioca bene e invece i rossoneri difficilmente le sbagliano.

La questione tifosi è antipatica, la cosa strana, che non mi va giù, è che i tifosi rossoneri hanno potuto introdurre i tamburi e i megafoni e i tifosi napoletani no, perchè? Inoltre capisco i sostenitori azzurri che non riescono a pagare i prezzi così alti dei biglietti. 100 euro per un settore "non vedente", come quello dell'anello inferiore delle curve dove non si vede niente, è un costo altissimo. Inoltre inviterei De Laurentiis a parlare di meno, il silenzio è d'oro. Con le ultime parole lui si è ripreso la scena, perchè stava diventando una comparsa e lui comparsa non è. In ogni caso il dialogo è auspicabile per risolvere la questione”.