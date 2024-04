Fedele: "Raspadori non può fare l'esterno, Calzona mette i giocatori fuori ruolo"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Per il bene del Napoli spero da tempo che gli azzurri non si qualifichino in Champions, altrimenti De Laurentiis avrebbe detto che con i suoi metodi l'obiettivo era stato raggiunto, e quindi avrebbe continuato a decidere tutto lui.

Al presidente dirò sempre grazie per la gestione economica e per aver portato lo scudetto, ma si deve fare da parte nella gestione tecnica. Tra Tare e Massare scelgo forse il primo perché ha più esperienza, ma anche Massara ne ha, sanno scegliere. Ma il punto è un altro: De Laurentiis farebbe scegliere al da o ancora una volta vorrà fare di testa sua?

Calzona ha responsabilità nel ko con l'Atalanta, sono stati schierati giocatori non nel proprio ruolo. Secondo me Raspadori non può mai giocare da esterno. Calzona è un ottimo artigiano, un ottimo lavoratore, ma non si può diventare a 60 anni primo allenatore, non sa come si sopportano certe pressioni".