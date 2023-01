Fedele ribadisce: “Il Napoli può solo suicidarsi per perdere lo scudetto”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Demme? Il Napoli è pronto a darlo in prestito, personalmente non muoverei nulla. Chiuderei il mercato con Berezsynski. Questo organico non va toccato, sono convinto che Demme possa essere utile. Non conosco la volontà del giocatore. Demme è un giocatore di movimento, non certo un regista. Ha una qualità, è bravo nei movimenti senza palla. Sa raddoppiare il portatore avversario.

Inter-Napoli? I nerazzurri sono costruiti bene fisicamente e pensavo fosse la diretta antagonista del Napoli. I punti di svantaggio sono tanti, l'Inter ha un solo obiettivo, quello di vincere per provare a rientrare. Ma il Napoli è molto più forte delle altre, ha tante soluzioni offensive e chi fa gol, vince le partite. Il Napoli può solo suicidarsi per perdere lo scudetto, lo dico da tempo. Il Milan ha dei problemi seri, uno è il portiere, l'altro riguarda i rinnovi di Leao e Giroud.

Il vice Lobotka? Non credo che il Napoli lo prenda, Gaetano in futuro potrebbe fare questo ruolo, ma al momento ha altre caratteristiche. Il Napoli ha quattro centrocampisti, Anguissa, Lobotka, Zielinski e Ndombele che si alterneranno. All’occorrenza c’è anche Elmas. Le sconfitte nelle amichevoli? Non mi preoccuperei proprio, le ultime prime di Natale sono caratterizzate anche da un approccio mentale diverso.

Osimhen verso la Premier? Ho una filosofia, non esistono giocatori incedibili. Tutto ha un prezzo. Ricordate l’operazione Zidane. Non bisogna commettere gli errori del passato con Koulibaly e Allan. Parlo tranquillamente dello scudetto, la scaramanzia non deve diventare poi limitante. La difesa non è un punto debole, il Napoli è molto più forte davanti e concede qualcosa dietro. Il tifoso deve essere ottimista, non bisogna pensare al passato e concentrarsi unicamente su cosa accadrà. Spalletti è un grande addestratore e un grande maestro. Delle volte ha avuto dei sussulti e deve capire che, da degno seguace del calcio fiorentino, la tattica non potrà mai sovrastare la qualità di un giocatore.

Lobotka non può giocare in un centrocampo a due. Si esalta a tre. Non si deve insistere su questo tentativo. Kvaratskhelia adesso deve dimostrare le sue doti per tutto il campionato. Zielinski? Vedremo che rendimento avrà in questo periodo. Il Napoli giocherà 4-3-3 contro l’Inter, non si discute proprio”.