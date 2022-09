Fedele ribadisce: “Spalletti ha offeso ADL, l’avrei esonerato. Vi dico i tre difetti del Napoli”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele Vomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele Vomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’: “Mi domando cosa si sarebbe detto su Napoli e Juventus se le partite fossero finite all’88’? Bisogna essere onesti, il risultato nel calcio cancella sempre tutto. Quello che mi ha indignato fin qui è questo turn-over: il Napoli ha cambiato non solo gli uomini, ma anche il modulo. Gli azzurri nascono e rendono col centrocampo a tre. Io avrei esonerato Spalletti dopo che ha offeso il presidente. La società viene prima di tutto. Il Napoli è esageratamente sbilanciato in avanti, lo dimostra il fatto che subisce sempre gol. Spalletti non deve fare esperimenti, altrimenti va a finire come l’anno scorso quando ha usato Mertens e Osimhen vicini.

Il Napoli ha tre difetti: il primo è il portiere che non dà affidabilità ma che adesso va difeso; il secondo è Spalletti che vuole sempre mettersi in mostra; per questo riguarda il terzo, è l’infortunio di Osimhen”.