Fedele: “Rinnovo Spalletti? Un allenatore deve restare massimo 2 anni nello stesso club”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Blindare Osimhen o Kvara? Ma perché sono scontenti? Secondo me non c'è fretta. Se poi loro hanno delle offerte allora se ne parlerà. Nessuno è incedibile. Su Kvaratskhelia la società ha il coltello dalla parte del manico. Lo stipendio di un giocatore è il 10% del prezzo. Se arrivasse un'offerta di 100mln per Osimhen il calciatore guadagnerà 10mln lordi, ovvero 5mln all'anno. Ora, però, bisognerà fare i conti col decreto crescita.

Bereszynski? Come sostituto di Di Lorenzo sarà molto utile. Io credo che se dovesse partire – e non credo che vada via – Demme, il Napoli punterà su Gaetano che io vedo più come trequartista. Se il Napoli quest'anno non vince lo Scudetto è perché si suicida non perché non si sono acquistati giocatori a gennaio.

Rinnovo Spalletti? Il Napoli ha un'opzione ancora per un anno. Per me un allenatore deve rimanere massimo due anni nello stesso club. Non mi preoccuperei più di tanto del futuro di Spalletti. Per esperienza, dico che quando un calciatore torna dal mondiale non è più come prima”.