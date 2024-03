Fedele: "Rispetto il lavoro di Calzona, ma fare l’allenatore del Napoli è un’altra cosa”

“Il Napoli è in crescita da un punto di vista fisico, ma è peggiorato nel gioco".

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Fuorigioco”: “Il Napoli è in crescita da un punto di vista fisico, ma è peggiorato nel gioco. In 4 partite abbiamo fatto 2 tiri in porta. Avete mai visto un allenatore che sostituisse i calciatori al 91’? Io rispetto il lavoro di Calzona, ma fare l’allenatore del Napoli è un’altra cosa”.