Fedele: “Sapete quanti schiaffi avrei dato ad Osimhen? E solo a Napoli parlano i procuratori!"

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato delle problematiche in casa Napoli, partendo dalla partenza anticipata di Osimhen per la Coppa d’Africa: “Sapete quanti schiaffi avrei dato io ad Osimhen?! Doveva seguire l'ultima partita. A Zielinski gli fai una proposta offensiva, la metà di quello che guadagnava. Kvaratskhelia che guadagna meno del terzo portiere, Politano che chiede un nuovo contratto.

L’eccessiva confidenza che De Laurentiis dà ai procuratori, ma quando mai ai miei tempi si parlava in questo modo alle società? Vai a parlare con la Juve, l’Inter o il Milan, il Napoli è diventata una torre di Babele! I procuratori devono parlare solo nelle sedi opportune! Ho fatto contratti miliardari ai giocatori, non si sono mai permessi di sedersi vicino a me per farli insieme”.