Fedele sereno: “Ma quale allarme, il Napoli vincerà comunque lo Scudetto”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Sarri ha battuto Spalletti, mi spiego. Sarri l'ha vinta rinnegando sè stesso, o almeno rinnegando il Sarrismo, l'ha vinta, finalmente, all'italiana, capendo che per battere una squadra come il Napoli non poteva e non doveva giocarsela a viso aperto, con il palleggio e gli schemi soliti, ma adattandosi agli avversari, giocando, in modo un po' analogo a quanto fa Gasperini con l'Atalanta, addosso all'avversario. Spalletti l'ha persa perchè stavolta non ha cambiato registro.