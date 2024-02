Fedele: "Siamo nella Zona Mazzarri, ma nella disperata rimonta c'è stato un problema"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio 24, l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha commentato la vittoria in rimonta del Napoli contro il Verona.

: "Ora siamo nella zona Mazzarri, non più nella zona Cesarini. Il problema è che, per provare la disperata rimonta, il mister ha messo tutti gli attaccanti, concedendo il centrocampo e il pallino del gioco al Verona. Ci è voluto anche un pizzico di buona sorte".