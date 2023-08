Fedele: "Spalletti testardo. ADL si sente Berlusconi, ma Silvio capiva di calcio"

"De Laurentiis è un grande gestore, un uomo molto bravo a far quadrare i conti, ma pur sempre un uomo di cinema".

Enrico Fedele, ex dirigente sportvo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Spalletti è stato testardo, non voleva cambiare la sua mediana a due, ma poi si è ravveduto come fece Maurizio Sarri, che all'inizio voleva Saponara perché insisteva con lo stesso modulo che aveva usato ad Empoli. Ci fu un discorso fatto da Pepe Reina e da altri senatori, i quali chiesero all'allenatore di modificare lo schema della formazione titolare. L'intelligenza di un uomo sta nel capire quando cambiare e Spalletti, come Sarri prima di lui, ha dimostrato di sapersi adattare alla rosa che aveva a sua disposizione".

Su ADL: "Si sente come Silvio Berlusconi, un presidente che interveniva parecchio anche nelle questioni di campo. Non tutti lo seguivano, ma ne capiva. De Laurentiis è un grande gestore, un uomo molto bravo a far quadrare i conti, ma pur sempre un uomo di cinema. E il calcio non è il cinema. Io che per anni ho fatto il dirigente di calcio, allo stesso modo, non posso pensare di essere in grado di fare buoni film. Nel calcio, serve lo abbia vissuto dall'interno, chi conosca l'odore dell'erba e capisca i giocatore anche solo dallo sguardo".