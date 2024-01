Fedele: "Traorè? Allora devi cedere Lindstrom. Dietro serve uno come Palomino o Ramos"

Il procuratore e operatore di mercato, Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte

Il procuratore e operatore di mercato, Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte: “Traorè non sarebbe un acquisto utile, come Samardzic, perché anche per l’ivoriano la sua caratteristica è giocare sugli esterni saltando l’uomo, molto forte nell’uno contro uno. Se arriva Traoré il Napoli deve cedere Lindstrom. Bisogna capire quale caratteristica si sta cercando, per evitare confusione. Ci vuole un difensore esperto come Palomino o Sergio Ramos".

Querelle Osimhen-agente di Kvaratskhelia? Io non avrei mai permesso una cosa del genere: ci sono regole e comportamenti da rispettare. Queste cose non accadono nei grandi club che hanno un management in grado di gestire queste cose. Io non avrei fatto partire Osimhen in anticipo, non avrei consentito al nigeriano di intervenire in quel modo via social. Il presidente deve concedere autorevolezza ai dirigenti: serve una figura alla Maldini, che avrebbe considerazione e rispetto da parte dei calciatori".