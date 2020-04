Feltri furioso col Sud: "Avete ciucciato quattrini dalle tasche di noi lavoratori instancabili, meritate una brutta fine"

"Prima o poi il Nord lascerà l'Italia". Così scrive Vittorio Feltri sul portale Libero Quotidiano, analizzando le accuse fatte alla regione Lombardia per la gestione dell'allarme sul Coronavirus: "Manca soltanto la Lombardia per creare una frattura tra le due Italie divise da una antipatia reciproca che si era sopita e che le polemiche sul virus hanno risvegliato in modo drammatico. Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata".