Feralpisalo, Caracciolo: "Sarà bellissimo contro il Napoli. Per fortuna non c'è Koulibaly. Stravedo per Milik..."

Intervistato da Il Mattino, l'attaccante della Feralpisalo Andrea Caracciolo ha parlato della sfida di questo pomeriggio al Napoli a cui non ha mai segnato: "Sarà bellissimo, ma difficile affrontare una squadra fortissima di serie A. Anche se di solito per le squadre più forti le amichevoli sono prese senza voglia, mentre per noi piccole si tratta di una cosa eccezionale". Koulibaly non ci sarà: "E questa è una gran fortuna per me. In questi giorni ce lo siamo detti spesso in squadra che la sua assenza ci avrebbe aiutato. Poi però il Napoli ha preso Manolas che è velocissimo. Basti dire che al fantacalcio dello scorso anno avevo Milik. Arek mi piace molto e credo abbia grosse potenzialità per segnare ancora di più rispetto all'ultima stagione".

