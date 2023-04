Ferlaino: "ADL mai amato dagli ultrà, ma i prezzi per le gare internazionali sono molto cari"

Ospite de La Politica nel Pallone su GR Parlamento, Corrado Ferlaino, ex patron del Napoli, commenta la sconfitta degli azzurri contro il Milan

Ospite de La Politica nel Pallone su GR Parlamento , Corrado Ferlaino , ex patron del Napoli, commenta la sconfitta degli azzurri contro il Milan: "Risultato a sorpresa, il Milan nelle ultime tre giornate aveva fatto solo un punto, quindi non ce lo potevamo aspettare così orgoglioso. Era un po' geloso probabilmente del campionato che vincerà il Napoli dopo il proprio scudetto dell'anno scorso".

Ha pesato l'assenza di Osimhen? "È un grande giocatore, ma non è questo il problema. Probabilmente il Napoli non si aspettava un Milan così pronto, dato che i rossoneri avevano giocato malissimo nelle ultime giornate. Per il resto, nulla è cambiato. C'è da dire che Napoli e Lazio hanno presidenti che sono anche proprietari e non possono sbagliare, le altre invece hanno tutte proprietà straniere e di fondi".

Come si spiega la protesta dei tifosi? "De Laurentiis non è mai stato molto amato dai tifosi napoletani, c'è da dire che se la sono presa per i biglietti per le partite internazionali, che sono molto care".