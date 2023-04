Ferlaino: "Il Napoli ha venti fuoriclasse e un Padreterno. Battere la Juventus uno sfizio"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato anche della recente vittoria azzurra in casa della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato anche della recente vittoria azzurra in casa della Juventus: "Il Napoli ha venti-venticinque fuoriclasse e un Padreterno, Spalletti, che ha costruito una macchina perfetta. La squadra non ha difetti, ha convinto tutti a credere in quel calcio. Anche con la Juve, pure se 1-0, ha avuto momenti di evidente dominio".

C'è più gusto a battere la Juve?

"Lo chiamo sfizio... Non amiamo molto i piemontesi e le ragioni vanno al di fuori del campo. Però non voglio che ci siano interpretazioni extra calcistiche...".