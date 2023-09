Ferlaino: "Sapevo che Diego faceva uso di sostanze. Disse una bugia..."

L'ingegnere Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera

L'ingegnere Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Per portarlo a Napoli da Barcellona ci vollero 13 miliardi, e tutto nacque per caso. Misi a soqquadro il Banco di Napoli. Il presidente dell’ente Federico Ventriglia mi accordò la fidejussione, salvo poi ripensarci perché in città c’era stata una sollevazione popolare. Provò a bloccarla, ma io fui più lesto. Ero già andato in banca a prendere il documento ed ero partito. Un’operazione che costò il licenziamento della persona che materialmente mi aveva consegnato il documento".

Quanta pena le ha dato Diego, al netto degli scudetti?

"Faceva uso di sostanze e io lo sapevo. Sono andato tante volte a casa sua perché non si presentava al campo. Dormiva e stava ridotto male, ma poi gli bastava un po’ di recupero e ci faceva vincere le partite anche se non si era allenato".

Promise di venderlo al Marsiglia poi si tirò indietro.

"Diego ha detto una grande bugia, non avrei venduto mai il migliore, nè i più bravi".