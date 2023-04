Fermi tutti, Jeda non ha dubbi: "Il Napoli non vincerà lo Scudetto domani"

Questo il pronostico dell'ex attaccante del Cagliari Jeda, nel corso della trasmissione Aspettando il Weekend, in onda su Sportitalia

Questo il pronostico dell'ex attaccante del Cagliari Jeda, nel corso della trasmissione Aspettando il Weekend, in onda su Sportitalia, sulla possibilità che il Napoli vinca aritmeticamente lo scudetto questa domenica, nel match contro la Salernitana: "Secondo me il Napoli non vincerà lo scudetto questa domenica. Vedo una Salernitana che sta bene. Questa squadra non ti regala la partita".