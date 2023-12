Ferrara alla Gazzetta: "Garcia ha pagato per tutti. Kim? Solo Diego decideva da solo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Ciro Ferrara ha parlato anche della sfida di questa sera del Napoli contro la Roma

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Ciro Ferrara ha parlato anche della sfida di questa sera del Napoli contro la Roma: "Alcuni risultati mi hanno davvero sorpreso, come la disfatta col Frosinone. Sapevo che sarebbe stato un anno complicato, perché confermarsi è cento volte più difficile che vincere. Gara con la Roma? Molto bloccata, perché entrambe attraversano un periodo di crisi e hanno l’obiettivo comune di rientrare tra le prime quattro.

Adesso ha pagato Garcia perché l’allenatore è la figura più facilmente sostituibile, ma le colpe sono generali. Puntare il dito soltanto contro il tecnico non è mai utile alla risoluzione del problema. Assenza di Kim? Un solo giocatore era in grado di fare la differenza e purtroppo non è più con noi da tre anni (Maradona, ndr). Neanche il sudcoreano avrebbe potuto sopperire ad un periodo così".