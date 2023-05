Ferrara: "Il Napoli ha ancora un obiettivo. Ricordo Conte avvelenato alla Juve per i 102 punti"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha parlato degli azzurri prima del match col Monza al microfono di Dazn.

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha parlato degli azzurri prima del match col Monza al microfono di Dazn: "Ora l'obiettivo del Napoli è superare i 91 punti di Sarri, un obiettivo importante. Ricordo un Conte avvelenato quando voleva raggiungere i 102 punti con la Juventus, questo per dire che il Napoli può trovare stimoli in questo".