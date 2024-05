Ferrara: "Mi spiace se un mio post ha generato equivoci, ecco quando sarò svincolato"

"Visto l'ultimo periodo della Juventus mi aspetto una prestazione importante, che si vada a giocare questa finale cercando di conquistarla".

TuttoNapoli.net

"Visto l'ultimo periodo della Juventus mi aspetto una prestazione importante, che si vada a giocare questa finale cercando di conquistarla. L'Atalanta sta molto bene sia fisicamente che mentalmente, mi aspetto che la Juventus faccia di tutto per portare a casa questo trofeo che può essere molto importante". Parole e pensieri di Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli che ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti da Atalanta-Juventus.

Ultimamente s'è chiacchierato tanto del tuo futuro. Cosa vuoi fare da grande?

"Mi spiace se un mio post può abbia prodotto degli equivoci, ma era solo riferito al fatto che sta finendo una stagione televisiva. Da fine stagione sarò svincolato".

E questa Juventus?

"Nell'ultimo periodo la Juventus ha avuto grosse difficoltà sia in termini di risultati che di gioco. Però storicamente la Juventus è più abituata a giocare le finali, è una partita che devono giocarsi fino alla fine perché per come sta l'Atalanta i giocatori della Juventus devono performare al massimo".