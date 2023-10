Ferrara: “Napoli e Fiorentina si assomigliano, importante arrivare alla sosta con una vittoria”

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina su Dazn, è intervenuto l’opinionista ed ex azzurro Ciro Ferrara.

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina su Dazn, è intervenuto l’opinionista ed ex azzurro Ciro Ferrara: “Napoli e Fiorentina si assomigliano. Sono due squadre che hanno un possesso palla importante, vanno a pressare nella metà campo avversaria e portano in gol parecchi giocatori. E’ una partita davvero molto interessante, è importante arrivare alla sosta per riposarsi con un risultato positivo”.