Ferrara: “Questo Napoli sarà ricordato in eterno! La città ormai tra le più importanti al mondo”

L’ex calciatore del Napoli Ciro Ferrara è intervenuto a Kiss Kiss Napoli. L’attuale talent di DAZN ha parlato del successo del Napoli con la conquista dello scudetto: “Ero molto emozionato il giorno di Udinese-Napoli, perché mi sono immedesimato nella testa di questi ragazzi. Vincere qua è sempre difficile, e dopo 33 anni questi ragazzi sono entrati nella storia di tutta la città. Resteranno in eterno nel cuore di Napoli. Quando abbiamo vinto noi lo scudetto era una città in grande difficoltà, adesso credo che il discorso, soprattutto per la città, è completamente diverso.

Oggi non c’è il gusto del riscatto da parte della città, anche se alcuni problemi ci sono ancora, ma Napoli attualmente è in un’evoluzione continua che va avanti da tanti anni. Il successo sportivo non darà una spinta a tutta la città, perché Napoli da sola sta spingendo sull’acceleratore da molti anni e lo vediamo con l’esplosione dei turisti che riempiono la città ogni giorno in ogni stagione. C’è una visione di Napoli nel mondo che adesso è totalmente diversa dal passato, la considerazione è cresciuta esponenzialmente. Giuntoli e Spalletti protagonisti di questo capolavoro, e li terrei ancora a Napoli, ma il mondo del calcio moderno sappiamo che può portare a discorsi diversi”.