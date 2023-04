Ferrara: "Spero nel Napoli, ma il Milan è stata l'unica squadra a metterlo in difficoltà"

Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre Napoli-Milan.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre Napoli-Milan: "Questa notte per il Napoli ha un significato importante. Questi ragazzi hanno fatto un percorso straordinario in Champions, potrebbero coronare un sogno incredibile e me lo auguro di vero cuore. Ma di fronte c'è una grande squadra che va rispettata.