Ferrara su Conte: "Pur apprezzando la stima del Napoli sapevo che avrebbe rifiutato"

"Quest’anno siamo stati una settimana insieme in vacanza e quindi già sapevo il suo pensiero".

TuttoNapoli.net

L’ex azzurro Ciro Ferrara, a margine dell’evento Lay's RePlay a Scampia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonio Conte ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Con Antonio vivo a Torino e mi vedo spesso. Quest’anno siamo stati una settimana insieme in vacanza e quindi già sapevo il suo pensiero. La sua comunicazione di ieri non mi ha meravigliato, non mi trova spiazzato perché sapevo qual era la sua idea. Non ha accettato il Napoli pur apprezzando tantissimo la stima che gli era stata proposta, in futuro chissà. Mi fa piacere comunque che l’abbia detto lui e abbia chiarito la sua posizione, se no sarei venuto qui e tutti mi avrebbero chiesto di lui. Anche se avessi saputo, e tra l’altro sapevo la sua idea, è giusto che la esprima lui piuttosto che io che non c’entro io".

Giusto confermare Garcia? Il Napoli si può riprendere? "Tutto l’ambiente, a cominciare dal presidente e i giocatori, devo ricompattarsi. Immagino che non siano giorni semplici, solo attraverso la coesione se ne può uscire fuori. Dopodiché solo loro che devono fare determinate cose e soprattutto delle scelte nelle quali non mi va di entrare”.