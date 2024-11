Ferrara sulla corsa Scudetto: "Se la giocano quattro squadre, ma l'Inter è la più attrezzata"

Atalanta e Juve possono avere qualcosa in meno, però magari in campo riescono a compattarsi di più.

"Ci sono quattro squadre attrezzate per lo scudetto: Napoli, Atalanta, Inter e Juve. E Lazio e Fiorentina stanno facendo un eccellente lavoro". Inizia così l'intervista concessa da Ciro Ferrara a Il Mattino, che poi prosegue: "Rispetto per la storia e l’organico del Milan, però i sei punti di ritardo dalla Juve sono tanti, anche se deve recuperare la partita di Bologna. Ci sarebbe una riflessione da fare sul torneo: 20 squadre sembrano troppe, forse è opportuno tornare al format con 18".

Su chi sia più avanti rispetto alle altre, Ferrara la pensa così: "Sulla carta l’Inter sembra più attrezzata sotto l’aspetto dell’organico. Ma sulla carta non vince nessuno. Atalanta e Juve possono avere qualcosa in meno, però magari in campo riescono a compattarsi di più. Anche perché pare che l’Inter abbia qualche certezza in meno rispetto alla scorsa stagione".