Ferrarese: "Ngonge ha una velocità incredibile, può cambiare una partita"

Il doppio ex di Napoli-Verona, Claudio Ferrarese, è intervenuto a Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex di Napoli-Verona, Claudio Ferrarese, è intervenuto a Radio Marte: "Ngonge può dare tanto al Napoli, è un ragazzo che ha una velocità incredibile, ha un buon controllo di palla, crea sempre superiorità numerica. È chiaro che ha davanti calciatori importanti, ma Ngonge é anche uno di quei calciatori che a mezz’ora dalla fine può cambiare le partite.

Ed è giusto che il Napoli abbia queste risorse nella rosa. Il Napoli ha tutti i mezzi per conquistare la qualificazione in Champions, anzi per me deve arrivare quarto e provarci. Con i neo acquisti e con i giocatori che rientrano ce la può fare. Atalanta, Roma e Lazio per me sono le avversarie più temibili per gli azzurri. Io sono fiducioso, penso che il Napoli alla fine riuscirà a finire quarto”.