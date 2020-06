Festa Coppa Italia, Salvini non perde l'occasione: "Migliaia di persone in strada, dov'era De Luca?"

Nella notte tanti tifosi si sono riversati in strada per attendere il Napoli e la Coppa Italia appena conquistata di ritorno da Roma. Impossibile evitare gli assembramenti, nonostante il periodo, ed era scontato che qualche critica sul popolo napoletano sarebbe arrivato. Non ha perso occasione Matteo Salvini, leader della Lega, che si è scagliato contro De Luca ai microfoni di Mattino 5: "Di fronte ai festeggiamenti di ieri visti a Napoli mi chiedo dove fosse De Luca. Sono contento per Gattuso e per il Napoli, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole a me per i miei selfie con le persone e ieri c'era qualche migliaio di tifosi".