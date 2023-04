Feyenoord, Slot: "Rispetto la Roma, ma onestamente preferisco guardare Napoli e City"

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato della partita di giovedì contro la Roma in Europa League.

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato della partita di giovedì contro la Roma in Europa League, tornando a paragonarla con quella dello scorso anno, valida per la finale di Conference League: "Hanno ancora lo stesso allenatore con Mourinho e giocano ancora allo stesso modo. Solo che loro hanno guadagnato tre buoni giocatori come Dybala, Matic e Wijnaldum. Rispetto la Roma. Ottengono risultati con il loro gioco, ma preferisco guardare Manchester City e Napoli. Sono onesto su questo".