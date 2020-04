Figc, Gravina annuncia: "Il campionato deve ripartire, possibile gare solo al Sud"

"È possibile un campionato senza gare al nord". Intervistato da Repubblica, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ribadisce l'importanza di ricominciare la stagione e lancia un'ipotesi senza precedenti: "Quando il Paese tornerà a vivere e ci saranno le condizioni, tornerà anche il calcio. Il campionato va concluso, c'è tempo".

Dall'Iss sembrano scettici.

"Ho massimo rispetto per la scienza, ma non possiamo mollare. Lavoriamo sulle modalità, non sulle tempistiche".

Difficile giocare in città colpite come Bergamo.

"Stesso discorso a Milano, a Brescia o a Cremona. Un campionato giocato sotto la linea del Rubicone, senza gare al nord, è una possibilità".