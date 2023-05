FIGC, Gravina: "Scudetto Napoli esaltante, ma lo è anche salvezza Salernitana"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della festa che ha coinvolto e sta coinvolgendo la città di Napoli:

TuttoNapoli.net

Recatosi ieri a Vallo della Lucania per ricevere la nomina di socio onorario del Rotary Club e partecipare ad un convegno dedicato al Fair Play, morale ed etica nel calcio giovanile, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della festa che ha coinvolto e sta coinvolgendo la città di Napoli: "Sappiamo benissimo che abbiamo vissuto un momento di grande esaltazione in tutto il paese per quanto accaduto a Napoli. Altrettanto entusiasmante è stata la salvezza per il secondo anno della Salernitana, una squadra di provincia che diventa un modello e per questo faccio i complimenti a Maurizio Milan (amministratore delegato dei granata) perché questi sono i modelli che vanno tutelati e preservati.

Il calcio ha bisogno di questi esempi. Il prossimo 4 giugno si giocherà all'Arechi di Salerno la finale di coppa Italia femminile Juventus-Roma che è un evento importante", evidenzia TuttoSalernitana.com.