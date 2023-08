FIGC, l'ex commissario: "Penale va pagata! Serve segnale di rispetto delle regole a tutto il calcio"

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Roberto Fabbricini, ex segretario generale del CONI ed ex commissario straordinario della FIGC.

"La scelta di Spalletti come nuovo CT è eccellente, l'unica plausibile per migliorare. Soluzioni ponte non sono permesse, visti i tanti impegni importanti e ravvicinati. Spalletti è il massimo del massimo, non solo per quello che ha mostrato col Napoli, ma per quello che ha sempre dimostrato come tecnico. Un conto è il club, un conto è la Nazionale, ma può fare benissimo sulla panchina dell'Italia. De Laurentiis? E' un personaggio a tutto tondo, non è sbagliato quello che dice. Non è il quantum economico che vuole per ricoprire l'assenza di Spalletti, ma è un impegno giusto verso il mondo del calcio.

Per la FIGC i 3 milioni non sono un problema, credo che possa essere trovato un punto di incontro soddisfacente per entrambi. E ripeto: non economicamente, ma concettualmente. Non siamo qui a mercanteggiare su qualche migliaia di euro, ma bisogna dare un segnale al mondo del calcio che le regole ci sono e vanno rispettate. Quindi la FIGC paghi la clausola e ADL si dimostri meno rigido, per dare un segnale di serenità a tutto il mondo del calcio. Le convocazioni sono alle porte, quindi ci siamo e bisogna trovare una soluzione. Andiamo incontro ad una soluzione rapida e felice per tutti.

L'addio di Mancini? L'ho incontrato prima dell'estate, ma non ne ho parlato con lui e né col mio amico Gravina. Credo ci siano state delle concause di situazioni, con l'addio che poi è diventato inevitabile. Roberto è una persona specchiata, che ha fatto cose straordinarie con la Nazionale. Il mancato Mondiale ha portato purtroppo un nervosismo diffuso, ma è mancato più per gli episodi che per le sue scelte. Il rigore con la Svizzera lo ricordiamo tutti... Continuare ad indagare sul suo addio è irrispettoso per la persona ed il professionista che è, ed è irrispettoso anche per il dirigente che è Gravina".